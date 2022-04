Em Rio Branco, Cecon suspende exames de mamografia para instalação de novo equipamento

Os exames de mamografia estão suspensos no Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) de 27 de abril até 15 de maio. O motivo, de acordo com a Secretaria estadual de Saúde do Acre (Sesacre), é devido à instalação de um novo equipamento.

O novo equipamento que vai ser instalado é totalmente digital e dispensa o uso de produtos químicos para a revelação das imagens, que também vão ter maior qualidade.