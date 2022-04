Em parceria com o governo, OAB prestará auxílio jurídico à população no Dia do Trabalhador

O governo do Estado prepara uma grande festa para o Dia do Trabalhador, 1º de maio. Por isso tem fechado importantes parcerias para fazer um dia muito especial para o trabalhador acreano.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estará na Concha Acústica, das 17h às 21h, realizando atendimento jurídico.

Esse projeto é fruto de uma articulação da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) junto à Comissão da Advocacia Trabalhista – Seccional OAB/AC.

O CAT na comunidade é um programa da Ordem que consiste na prestação de atendimento jurídico pro bono (gratuito), restrito a consultas, mini palestras e orientações jurídicas a respeito dos direitos básicos do trabalhador à população carente.

“A parceria é de suma importância para desenvolver o projeto social da CAT na comunidade e realizar um trabalho de formação e conscientização sobre a importância dos direitos sociais previstos na nossa Constituição e na Consolidação das Leis do Trabalho à população mais carente”, reforça Kétina Acelino Alves Diniz, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da Seccional Acre.

Serão 15 Advogados voluntários, membros da Comissão Trabalhista da OAB/AC, prestando orientações jurídicas no evento.

O secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas, ressalta que essa é uma forma da população tirar dúvidas e receber orientação jurídica sem custos.

Shows e reinauguração da Concha Acústica

No dia 1º, o governo, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), reinaugura a Concha Acústica Jorge Nazaré, às 18h.

O espaço cultural é referência no que diz respeito a performances, shows, intervenções culturais e atividades diversas. Está localizado em Rio Branco, no Parque da Maternidade e é um dos pontos turísticos mais famosos da capital.

Foram investidos R$ 300 mil para a revitalização do espaço artístico-cultural. A obra foi contratada pela Fundação Elias Mansour (FEM) e executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Em parceria com o governo, a Acisa oferecerá neste dia 1º um momento cultural aos trabalhadores com a presença de artistas locais e do show nacional com o grupo Araketu, no Parque da Maternidade, próximo à Concha Acústica.

Fonte: Agência Acre