Em jogo nesta quarta no Arena, Galvez defende liderança do returno contra Adesg

O Imperador Galvez e a Adesg abrem nesta quarta-feira (6), às 17h, no estádio Arena da Floresta, a segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Acreano 2022. O confronto será o primeiro na história entre as duas equipes e terá no apito o árbitro Julian Negreiros, assistido por Rener Santos e Jean Carlos.

Imperador terá reforços

Líder do returno, ao lado do Humaitá, o Galvez terá para o compromisso diante da Adesg dois reforços. O primeiro deles é um velho conhecido do torcedor imperialista. Trata-se do volante Neto, atleta que já passou na base do clube e pela equipe de profissionais. Já o segundo reforço diz respeito ao lateral direito Lucas Bala. O atleta tem passagem pelo Plácido de Castro, mas já vestiu a camisa do Galvez durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D-2020. O volante e o lateral estavam nesta temporada na equipe do Fast Club-AM e ficam à disposição do técnico Kinho Brito para o compromisso desta quarta-feira (6) contra o Leão guiomarense.

Neste seu retorno ao clube, o volante Neto garante que está preparado para reestrear com a camisa do Imperador. “Estou muito confiante e disposto a ajudar o Galvez neste meu retorno ao clube”, pontuou o volante.

Leão pode ter retorno de lateral

O empate da estreia sem gols contra o São Francisco deixou o Leão Guiomarense necessitando somar pontos no confronto desta quarta-feira (6) diante do Imperador Galvez. O técnico Márcio Figueiredo, o Faísca, para o compromisso desta quarta-feira contará com o retorno do lateral esquerdo Pedro. O atleta cumpriu suspensão automática no empate da estreia contra o São Chico. O goleiro Edivandro, o volante Renato e os meias Ciel e Chumbinho são dúvidas. O primeiro com um problema na clavícula e os outros três com dores musculares. Caso o quarteto esteja recuperado o Leão vai a campo com a seguinte formação: Edivandro, Railson, Renner, Yarles, Pedro; Renato, Chumbinho, Diego, Ciel, Juninho e Arlison.

Figura importante na campanha do Leão guiomarense nesta temporada, o goleiro Edivandro acredita num outro jogo bem disputado. “Tenho certeza de que será outra partida complicada para ambos os lados e um vacilo, seja nosso ou seja deles, poderá ser fatal para influenciar no resultado final do jogo”, analisou o goleiro.

