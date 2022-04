Em Ji-Paraná, ladrão vai furtar, se alimenta, mas não aguenta o peso no bucho e dorme, e é acordado pelos policiais

Na manhã desta sexta-feira, 29 de abril, policiais militares prenderam um ladrão folgado na rua Pinheiro Machado com T-26, bairro Alto Alegre.

A dona da casa onde o ladrão estava furtando, acordou e deparou-se com ele dormindo na área do fundo da casa.

Ele “assaltou” as panelas, comeu, bebeu e não aguentou o peso no bucho e dormindo ali mesmo, e foi acordado pelos policiais, com um bom dia.

O vagal foi identificado como Ailan que tem dezenas de furtos pelas cidade e suspeito de outras dezenas O mesmo foi conduzido a Unisp, onde agora deverá dormir na cadeia.