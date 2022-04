Em entrevista, governador anuncia investimentos para zerar filas de espera em hospitais e apoio ao Dnit para recuperação da BR-364

Em entrevista transmitida no início da tarde desta quarta-feira, 6, o governador Gladson Cameli participou do Jornal do Acre, da Rede Amazônica de Televisão, e respondeu, à jornalista Quésia Melo, questões relacionadas a segurança, infraestrutura, aumento salarial dos servidores, mudança de secretários e saúde.

Entre os assuntos abordados, o governador deu ênfase a investimentos que deverá anunciar nos próximos dias, oriundos de recursos próprios e de emendas parlamentares, que têm por objetivo zerar filas de espera para a realização de cirurgias em geral, em todos os hospitais do Acre.

“Já iniciamos mutirões em vários municípios que estão com demanda represada, mas esse é apenas o início. Pretendo investir pesado e acabar com filas de espera que geram sofrimento para quem depende da rede pública. E não falo só de cirurgias eletivas, mas de todas”, anunciou o governador.



O governador falou sobre o novo investimento em saúde. Foto: Diego Gurgel/Secom

Outro assunto que teve destaque na entrevista foi a recuperação da rodovia BR-364. Apesar de se tratar de responsabilidade do Executivo federal, o governador se colocou à disposição do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) para apoiar no que for preciso, em projeto que deve ser executado a partir do verão. A ideia é adotar medidas técnicas para resolver em definitivo o problema com buracos e serviços mal executados na rodovia de acesso aos principais municípios acreanos.

“Peço até paciência à população, pois sei das condições da rodovia e sei que há uma demora para a realização da manutenção. Mas há um projeto que deve se iniciar ainda neste verão, de reconstrução de boa parte da rodovia, com material de alta durabilidade e que deve resolver, de uma vez por todas, os problemas com buracos nessa estrada”, relatou.

Fonte: Agência do Acre