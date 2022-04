Em desfile de carnaval, “Bolsonaro” toma vacina e vira jacaré

A escola de samba Rosas de Ouro transformou um personagem que representava o presidente Jair Bolsonaro (PL) em um jacaré durante desfile na madrugada deste domingo (24/4), no Anhembi, em São Paulo. A transformação ocorreu após o personagem tomar a vacina contra a covid-19. A encenação faz alusão a uma fala polêmica de Bolsonaro de dezembro de 2020. Na ocasião, o presidente disse que se a pessoa tomasse a vacina e virasse um jacaré o problema seria dela.

No carro alegórico da Rosas de Ouro que fala sobre o poder da ciência, temos o curioso caso do presidente que virou Jacaré. Conhecem essa história? pic.twitter.com/uoMPeYyBKY — Humberto Costa (@senadorhumberto) April 24, 2022

A Rosas de Ouro foi a sexta escola a entrar na avenida nesse segundo dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo. O enrendo da escola era sobre rituais e caminhos para curar os males.

Polêmica da Gaviões

Na mesma noite, foi a vez do cabeleireiro Neandro Ferreira desfilar vestido de “governante fascista” pela Gaviões da Fiel. Neandro tinha dito que sua fantasia seria representando Bolsonaro gay. A afirmação repercutiu e a escola teve que negar que teria essa representação no desfile. Ao G1, Neandro disse que o convite da escola foi para fazer o papel de governante fascista, sem especificar alguma pessoa em especial e que ele só fez um brincadeira que seria uma representação de Bolsonaro. A escola teve como enrendo as desigualdades sociais e um dos carros alegóricos trazia um prato de ossos como refeição dos brasileiros.

Gaviões da Fiel denunciando o momento em que estamos vivendo no Brasil. Enquanto Bolsonaro come picanha de 1.800 reais o povo rói osso. pic.twitter.com/QZmfRjTDia — Mulheres por + Direitos (@m_maisdireitos) April 24, 2022

Fonte: Correio Braziliense