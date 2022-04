Em Cruzeiro do Sul, o 61º BIS realiza formatura e condecoração alusiva ao Dia do Exército

Um ato solene, com formatura de soldados e entregas de medalhas de mérito e autoridades militares e civis. A solenidade, alusiva ao Dia do Exército, foi realizado nesta terça-feira (19).

O Comando de Fronteira do Juruá realizou a formatura e condecoração em celebração aos 374 anos do Exército Brasileiro. As Polícias Civil e Militar, além da Marinha se fizeram presentes no evento.

Nos municípios de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e São Salvador, 644 militares atuam nas mais diversas áreas de atuação. Dentre as homenagens, o Comandante do 61º BIS, Wildson Pereira, disse que é um momento de refletir sobre as missões dos anseios da sociedade. “Estamos nos esforçando o máximo possível para que possamos cumprir nossa missão constitucional”.

Ainda segundo o comandante, eles são a vigilância da fronteira no oeste do País.

Desde a década de 90 vem sendo feita uma pesquisa de opinião sobre a credibilidade das instituições. O Exército sempre esteve em primeiro lugar.

As solenidades ainda continuam no período noturno. No shopping da cidade, haverá uma apresentação da banda de música e uma exposição de material de emprego militar.