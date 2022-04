Produtos furtados da prefeitura de Cruzeiro do Sul foram recuperados na manhã desta quarta-feira (27), através do NEPATRI da Polícia Civil. O furtou ocorreu no último fim de semana. O material foi encontrado em uma casa onde funcionava o antigo Fórum.

No local onde os objetos foram recuperados, habitam moradores de rua e usuários de drogas. Vale ressaltar que eles vêm cometendo vários furtos no centro da cidade.