Em Cruzeiro do Sul, Governo programa apresentações com shows nacionais, para o dia do trabalhador

Para comemorar a retomada das atividades culturais, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo( SEET) e Associação Comercial Industrial de Serviços e agrícola do Acre (ACISA) realizará no dia do trabalhador, 1° de maio, dois grandes shows no município de Cruzeiro do Sul.

O segundo maior município do estado, receberá os shows da Banda Rabo de Vaca e do cantor Wanderley Andrade. Em Rio Branco que também terá programação em alusão ao dia do trabalho, receberá o Show do Araketu.

Segundo o Diretor da Casa Civil, Rômulo Grandidier: “ O governador está presenteando o trabalhador e os empreendedores que também ganham com o evento”.

O presidente da Acisa, Marcelo Moura, fala que a associação está sempre presente em ações que movimentam a economia.

” A pandemia castigou muito as nossas famílias acreanas. Esse passo é importante para a retomada econômica. Eventos como estes, movimentam a cadeia produtiva“. Declara.

O local do evento ainda não foi anunciado, as duas opções mais viáveis são o centro da cidade e o canal da avenida Coronel Mâncio Lima.