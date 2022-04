Em Cruzeiro do Sul, detento que trabalhava em área externa do presídio Manoel Nery foge após bater carro

O detento Alexandre Silva Martins, fugiu da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. A informação foi confirmada ao JURUA24HORAS, pelo diretor da unidade prisional em Cruzeiro do Sul Elves Barros.



Alexandre Silva tinha permissão para trabalhar na área externa do presídio. O homem que trabalhava no posto de lavagem, dentro da área do presídio, fugiu após bater um carro no momento em que tentava tirar o veículo da rampa de lavagem.

Após o acidente o presidiário fugiu. A suspeita é de que ele tenha entrado em uma região de mata nas proximidades da penitenciária.

Assim que perceberam a fuga, os policiais penais iniciaram as buscas, porém, Alexandre Silva ainda não foi localizado.

