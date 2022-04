Em crescimento nas pesquisas eleitorais, Jenilson agradece confiança dos acreanos

Candidato ao Governo do Acre, deputado Jenilson Leite (PSB), usou parte do seu discurso na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (5), para agradecer à população acreana pelo resultado da última pesquisa de intenção de votos, feita pelo Instituto Phoenix e divulgada no sábado (2). Segundo o levantamento, Jenilson está em segundo lugar na preferência do eleitorado acreano para governador do estado, com 24%.

Para ele, o resultado mostra uma “tendência de crescimento que muito nos anima e mostra que a população está buscando uma alternativa segura, que mostre compromisso e que mostre, não apenas no verbo, mas na prática, a intenção de fazer o melhor pela população. E é assim que eu venho fazendo todos os dias da minha vida desde que entrei nesta Casa, priorizando o mandato que vocês nos deram, seja aqui fazendo a defesa, ou nas cabeceiras do rios cuidando do interesse da nossa população”, destaca.

A pesquisa também colocou Jenilson com uma das menores rejeições. “Sigo com humildade, com tranquilidade, entendendo que a política é a arte de encontrar o melhor para o povo e não a arte de se degladiar, atacar ou eliminar alguém para crescer. É nesse ritmo que vamos caminhando. O nosso sentimento não é de derrotar por derrotar o atual Governo, é de substituir um Governo que não está trazendo a mudança que o povo precisa, que não está respeitando o servidor público, não está ouvindo o produtor rural, o empresário e que tem dificuldade hoje de apresentar esperança, imagina como serão os próximos quatro anos caso se reeleja, se seguir nesse ritmo, serão mais quatro anos de muita dificuldade”, finaliza o pré-candidato.

Foto e texto: Assessoria