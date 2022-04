Em Brasiléia, Forças de Segurança apreendem armas de fogo utilizadas em homicídio

Equipes da Companhia de Operações Especiais (Coe/Bope), do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro/5° BPM) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam na noite desta sexta-feira, 13, duas armas de fogo. O fato ocorreu no bairro Alberto Castro, em Brasiléia, onde três pessoas foram presas.

As guarnições se encontravam na Operação Hórus, do Governo Federal, quando uma denúncia indicava que no bairro Alberto Castro se encontravam possíveis autores de homicídio em Brasiléia.

Imediatamente, os profissionais se deslocaram ao endereço, onde localizaram dois cidadãos, sendo encontrados com eles, 16 trouxinhas de cocaína, 29 barrinhas de maconha e 597,70 reais.

Ainda durante as buscas, as equipes encontraram um revólver calibre 32, com duas munições intactas. Um dos abordados informou o endereço onde estaria o outro armamento, uma pistola do mesmo calibre. Neste endereço outro homem foi preso. Segundo os presos, os armamentos teriam sido utilizados na prática de um homicídio ocorrido em Brasiléia, no mesmo dia.

Fonte: Assessoria da PMAC