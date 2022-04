Educação realiza formação para o ensino especial no interior

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE), está realizando, durante toda esta semana, formação sobre ensino especial para professores e gestores da rede escolar. Com o tema Adaptações curriculares: trabalho colaborativo no processo, prática para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno público-alvo, os formadores dialogam com os profissionais do ensino.

Nesta quinta e sexta-feira a formação é realizada em Feijó, no auditório do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A formação conta com a participação da professora Shirlei Lessa, chefe do Departamento de Ensino Especial da SEE. As palestras irão nortear os professores para o ano letivo de 2022.

De acordo com Shirlei Lessa, a qualificação tem como objetivo sanar as adversidades dos profissionais quanto a abordagem com o aluno, a prática em sala de aula e, além disso, procurar adaptar as atividades para atender as dificuldades do aluno público-alvo.

“Buscamos garantir a verdadeira inclusão desses alunos, que são o nosso público-alvo. Procuramos realizar uma inclusão com responsabilidade, com garantias de que esse aluno venha a aprender de verdade”, faz questão de afirmar a chefe do Departamento.

Segundo ela, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, não tem medido esforços no sentido de garantir uma educação de qualidade aos alunos do ensino especial. “Dessa forma, estamos presentes nos núcleos para que esses profissionais possam ser capacitados e possam trabalhar com dignidade e conhecimento”, destaca.

“Sabemos que a prática dos professores com esses alunos não é fácil, mas buscamos fazer as adaptações curriculares para garantir a inclusão por meio de estratégias corretas e o governo do Estado tem buscado garantir um conhecimento melhor a esses profissionais, a fim de estarem preparados para atender as nossas crianças”, afirma.

Fonte: Agência Acre