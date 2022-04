Educação oferta curso básico de informática para alunos da zona rural de Tarauacá

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), ofertou uma oficina de informática básica para alunos da escola rural Francisco Napoleão, localizada em Tarauacá. A oficina ofereceu noções básicas e manuseio do computador.

O núcleo da SEE em Tarauacá e a direção da escola garantiram a logística para a realização do curso, como o transporte dos alunos e a alimentação. A escola está localizada na comunidade Gregório.

“Foi uma vitória que a nossa escola proporcionou para essa juventude aqui do Gregório, pois trazer estudantes da comunidade para a cidade demanda toda uma estrutura e responsabilidade”, enfatizou o diretor da escola, João José Figueiredo.

A coordenadora do núcleo da SEE em Tarauacá, Janaína Furtado, destacou a satisfação em ajudar na realização da oficina. “Vamos intensificar e estender essa ação às demais escolas e dar oportunidade à juventude. É o governo do Acre trabalhando para que a Educação seja sempre esse movimento de democracia e oportunidades”, afirmou.

Além das noções de informática, os estudantes da Escola Francisco Napoleão tiveram a oportunidade de participar de uma palestra do Corpo de Bombeiros sobre primeiros socorros. Ao final do curso de informática, eles receberam certificados do NTE.

Fonte: Agência Acre