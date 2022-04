Educação inicia terceiro módulo do Curso de Robótica

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Inovação, iniciou o terceiro módulo do Curso de Robótica. As atividades estão sendo realizadas de maneira presencial no Núcleo de Robótica, localizado na Rua Manoel Rodrigues de Souza, antigo Colégio D. Pedro II, no Bosque, em Rio Branco.

De acordo com o chefe da Divisão de Automação e Robótica, professor Antônio Fernandes, os dois primeiros módulos, Introdução ao Arduíno e Automação com Arduíno, foram realizados de maneira remota devido à pandemia. “No primeiro módulo os alunos trabalharam o simulador e no segundo com kit básico do Arduíno”, explicou.



Terceiro módulo do Curso de Robótica está acontecendo de forma presencial. Foto: Mardilson Gomes/SEE

As aulas no Núcleo de Robótica ocorrem às segundas-feiras, para os alunos das escolas Edmundo Pinto, localizada na Vila do V, em Porto Acre e São João Batista, do Bujari. As aulas do terceiro módulo devem durar até a segunda quinzena de maio, quando será concluído.

“Este ano voltamos com força total. Em casa, os alunos tiveram as ferramentas para ficar treinando e agora eles estão tendo um encontro por semana no turno em que eles não têm aula na escola. Por isso, temos que destacar a parceria dos gestores para tornar o curso uma realidade”, disse.

Segundo ele, o Curso de Robótica deve ser concluído ainda este ano. À tarde, deverão ter aulas de robótica os alunos das escolas Marilda Gouveia, localizada no bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, e da cívico-militar Aldaci Simões, de Senador Guiomard.



No quinto módulo os alunos irão se preparar para participar da olímpiada brasileira de robótica. Foto: Mardilson Gomes/SEE

O quarto módulo do curso será de Automação e internet das coisas. O quinto será de Robótica II, quando os alunos irão aprender a montagem do carro e se preparar para participar da Olímpiada Brasileira de Robótica. O sexto módulo será Automação para comando de voz, e o sétimo e último módulo Robótica III.

“Agora, com o curso para os alunos, os gestores estão tendo um olhar diferenciado, quando veem os elementos que são aprendidos no curso sendo aplicados em casa”, faz questão de dizer Antônio Fernandes.



Maria Fernanda quer continuar aprendendo robótica e fazer engenharia. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Quem está gostando do curso é a aluna Ágatha da Silva, do primeiro ano da escola São João Batista. Diz que teve a oportunidade de se inscrever, aproveitou e está gostando muito. “Estou achando o curso legal. Se tiver oportunidade, quero continuar aprendendo sobre robótica”, diz.

Maria Fernanda de Souza, do segundo ano da escola São João Batista, revela que também está gostando do Curso de Robótica. “Estou achando ótimo o curso. Quero continuar aprendendo para ajudar as pessoas e quero, futuramente, fazer engenharia pensando na robótica”, afirma.

Fonte: Agência do Acre