Edital traz 130 mil vagas destinadas a estudantes de universidades e institutos federais de todo o país

Órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultural (MEC), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) tornou público, através do Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, 18, Edital contendo mais de 130 mil vagas aos estudantes matriculados em cursos de graduação e especialização, voltadas, principalmente, para a formação de professores da educação básica através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os cursos valem para todo o país.

O projeto foi apresentado por Universidades e Institutos da rede pública de ensino de 26 estados, além do Distrito Federal. Ao todo são 369 cursos de licenciatura, tais como: Pedagogia, Letras, Matemática e Educação Física. Outras 220 especializações estão presentes nas propostas, entre as quais encontram-se: Gestão Escolar, Informática, Métodos e Técnicas de Ensino e Saúde na Educação.

Mediante a divulgação do Edital nº 09/2022, as Instituições de Ensino Superior com os cursos aprovados estão liberadas a iniciarem seus processos seletivos para captação de alunos, conforme seu regimento habitual. Além disso, de acordo com a Capes, não há um regra geral referente às inscrições para os cursos ofertados. Ou seja, as inscrições estarão de acordo com o calendário letivo de cada instituição.

Dessa forma, o principal objetivo é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores, possibilitando a ofertas de vagas prioritariamente voltadas à qualificação de profissionais para trabalhar com a educação básica.