‘É um milagre’, diz irmão de Rodrigo Mussi após ex-BBB iniciar fisioterapia

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, usou as redes sociais para informar que o ex-brother está melhorando a cada vez mais após o acidente de carro que o deixou hospitalizado. Dessa vez, Rodrigo já iniciou a fisioterapia, e está evoluindo muito bem.

“Boa tarde, pessoal! Hoje, o Rodrigo está mais calmo e mais ativo. No quarto da UTI, já iniciou alguns exercícios com fisioterapeuta, dobrando e esticando as pernas, braços e etc”, começou. “Novamente, os médicos afirmaram que o caso do Rodrigo é um milagre. Amanhã vou atualizar a todos com detalhes e informações inéditas. #RodrigoRenasce”, finalizou.

Fonte: IstoÉ