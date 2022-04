Durante feriado prolongado no Acre, Operação da PRF apreendeu 33 quilos de droga

Foram quatro dias de fiscalização em pontos estratégicos das rodovias federais do Acre, BR-364 e BR-317, tendo em vista o grande fluxo de veículos devido o feriado prolongado.

O resultado da Operação Tiradentes foi divulgado, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda- feira, 25.

Segundo a divulgação, foram fiscalizadas 555 pessoas; 354 veículos com abordagem; feitos 288 testes de alcoolemia. Além disso, a regional do Acre apreendeu 33 kg de drogas escondidas em um veículo, no km 167 da BR-364.

Os 33 quilos de droga foram aprendidos no município do Bujari, distante 24 quilômetros da capita, depois de uma abordagem a um veículo onde o condutor estaria com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e não sabia informar para os agentes para onde estaria indo.

Depois de perceber o nervosismo do condutor e sem saber dá explicações a policia, agentes da PRF, encaminharam o veículo para vistoria e acabaram encontrando em um compartimento secreto 31 embalagens, contendo 22,6 kg de pasta base e 10,4 kg de cocaína.

Após o flagrante, o motorista foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Rio Branco, para serem tomados todos os procedimentos de praxe.