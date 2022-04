Durante abordagens, PM apreende quase dois quilos de drogas

Guarnições do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM) e da Companhia de Policiamento de Choque (CPChoque/BOPE) apreenderam na sexta-feira, 29, aproximadamente dois quilos de drogas. Durante as ações que ocorreram em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, quatro pessoas foram presas.

O primeiro fato ocorreu no bairro Cruzeirinho. A guarnição realizou a abordagem a um casal, sendo encontrado no interior de uma sacola, 64 troixnhas de cocaína, totalizando 35 gramas; 03 tabletes de maconha, totalizando 25 gramas e uma barra oxidado de cocaína, totalizando 25 gramas.

Ainda em Cruzeiro do Sul. Militares, após uma abordagem a um veículo Ônix, encontraram 1 quilo e 385 gramas de pasta a base de cocaína, que seria levada a Guajará, no Estado do Amazonas. Um homem foi preso conduzindo o automóvel.

Já em Rio Branco, uma guarnição do CPChoque realizou uma abordagem a um cidadão, sendo encontrado com ele 322 gramas de maconha e 83g de pasta a base de cocaína. O homem foi preso e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.

Fonte: Assessoria