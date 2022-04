Dupla rouba bicicleta para trocá-la por cachorro vira-lata à venda

Dois homens foram presos por roubarem uma bicicleta e tentarem trocá-la por um cachorro sem raça definida, conhecido como vira-lata, no município de Aurora, a 476 km de Fortaleza. O caso foi registrado na última quinta-feira (14).

De acordo com a polícia, durante um patrulhamento ostensivo pela localidade da Vila Tipi, zona rural de Aurora, os policiais militares receberam informações acerca de uma dupla que teria roubado a bicicleta de um idoso. Os agentes do CPRaio iniciaram buscas para capturar a dupla e se depararam com a bicicleta com as mesmas características em um estabelecimento comercial.

Segundo a polícia, ao perguntar aos proprietários do comércio sobre a bicicleta, os mesmos informaram que dois homens haviam chegado no estabelecimento com a bicicleta para trocá-la por um cachorro vira-lata que estava à venda.