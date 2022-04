Dupla que invadiu residência e executou rival na véspera de Natal vai a júri popular

Os presidiários Matlison Malzone Caetano de Freitas e Paulo Henrique Alves de Araújo, o P.H., vão responder pelo assassinato do jovem Lougan Tayson Rodrigues em júri popular. A decisão é do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar, Alesson Braz.

Na sentença de pronúncia o magistrado escreveu em um dos trechos da decisão que “a materialidade do crime está comprovada pelo laudo cadavérico e os indícios de autoria pelo depoimento das testemunhas”.

No banco dos réus Matlison Malzone e Paulo Henrique vão responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tentativa de assassinato, corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

Consta na investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil que por volta das 10h30 da noite do dia 24 de dezembro de 2020 os criminosos armados invadiram a casa da vítima de armas em punho e exaltando o nome de uma facção

Na ação criminosa os bandidos executaram Lougan Tayson e tentaram contra a vida de Luiz Fernando Paiva. A sequência de crimes ocorreu no Rua Jatobá, região do Ayrton Sena, e foi motivada pela guerra de organizações criminosas.

Matlison Malzone e Paulo Henrique Alves de Araújo foram identificados e presos por agentes da Delegacia de Homicídios. A dupla também responde a outros processos por assassinato.

Fonte: Acrenews