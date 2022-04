Dupla que executou rival durante chamada de vídeo no WhatsApp é condenada a mais de 60 anos de prisão

Os presidiários Rogério Furtado dos Santos e Francisco Ismael dos Santos Pimentel foram condenados a mais de 60 anos de prisão pela morte de Gilmar Gomes. A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, em sessão realizada nesta sexta-feira, 1, no Fórum Criminal.

Rogério Furtado recebeu a pena mais alta. Pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e por integrar organização criminosa ele foi sentenciado a 35 anos, 5 meses e 20 dias de prisão em regime fechado. Já Francisco Pimentel foi condenado a 27 anos e 2 meses por homicídio qualificado e sequestro.

A dupla foi considerada culpada pela execução de Gilmar Gomes de Souza Neto. O crime aconteceu em fevereiro de 2020 no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. O assassinato da vítima foi transmitido para um grupo de WhatsApp por meio de uma chamada de vídeo.

Na mesma decisão foi negado aos réus o direto de recorrer da sentença em liberdade.

Fonte: Acrenews