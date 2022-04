Dupla é presa por sequestrar e torturar jovem dentro de cemitério de Cruzeiro do Sul; vítima morreu em hospital

Dois homens foram presos, nessa quinta-feira (28), suspeitos de sequestrar, torturar e matar o jovem Valdenis do Nascimento Marinho, de 18 anos. O crime ocorreu no início do mês, quando a vítima foi levada para dentro do Cemitério São João Batista, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, e submetida à sessões de tortura.