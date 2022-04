Dupla é presa pela PM por tráfico de drogas no Centro de Cruzeiro do Sul

Ação conjunta de militares da Rádio Patrulha (RP) e do Grupo de Intervenção Rápida Rápida Ostensiva (Giro), do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM), resultou na prisão de uma dupla por tráfico de drogas. O fato ocorreu nesta quarta-feira, 6, no Centro de Cruzeiro do Sul.

Guarnições realizavam uma operação conjunta na região, e conseguiram abordar dois suspeitos. Durante as buscas aos abordados, foi localizado com o primeiro 165 reais, 05 tabletes de maconha e 07 invólucros também de maconha, e com o outro foi encontrado 425 reais, 22 trouxinhas de cocaína e 02 trouxinhas de merla.

A dupla, de 28 e 19 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia da Cidade para as providências cabíveis.

Fonte: Assessoria da PMAC