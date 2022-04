Dupla é presa circulando em motocicleta com restrição de roubo

Uma dupla foi abordada pela equipe da Rádio Patrulhamento Motorizado do 2° Batalhão de Polícia Militar, na noite desta terça-feira, 26, na Via Verde, região do Segundo Distrito de Rio Branco, Acre.

Segundo apurado por nossa equipe, a polícia fazia patrulhamento de rotina no local, quando, ao avistar a dupla, acharam suspeito o nervosismo deles e deram ordem de parada.

Ao fazer consulta sobre a identidade dos suspeitos e da motocicleta, verificou-se que um era menor de idade, o outro se tratava de um jovem de 19 anos, identificado, até o momento como João, e que o veículo possuía restrição de roubo.

Diante da situação, foi dada voz de prisão, ambos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), vão responder por receptação e ficar a disposição da justiça.