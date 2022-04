Dupla assalta loja da Cacau Show no Centro de Rio Branco

Um assalto foi registrado, na tarde desta segunda-feira, 11, por volta das 13h, no Centro de Rio Branco, em uma loja Cacau Show, na rua Marechal Deodoro.

Segundo apurado, dois homens entraram na loja, anunciaram o assalto e renderam todos que estavam no estabelecimento. Além da quantia em dinheiro, que não se sabe o valor estimado ainda, a dupla levou, também, aparelho telefônico possivelmente da caixa.

Pelas imagens da câmera de segurança do local, é possível observar que um dos assaltantes usa uma farda com o nome do Depasa e o outro um chapéu estilo cowboy, máscara e óculos escuros segurando uma arma.

Após a ação criminosa, a dupla saiu em uma motocicleta tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada, mas até o momento não conseguiu prender nenhum suspeito. As imagens divulgadas podem ajudar a identificar os criminosos.