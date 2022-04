Duas pessoas desaparecem nas águas em Xapuri

O corpo de Bombeiros confirmou no inicio da noite desta segunda (04/04 ) o desaparecimento de duas pessoas sendo uma no Rio Acre e outra no Rio Xapuri.

Uma dos desaparecidos é uma criança de 03 anos identificada como Danilo Ribeiro da Silva, segundo informou o corpo de Bombeiros de Xapuri.

Segundo informações, duas crianças o desaparecido de 03 anos e seu irmão estavam tentando empurrar um barco nas margens do Rio Acre quando em um descuido Danilo não foi mais visto pelo irmão, a família e corpo de bombeiros começaram as buscas e até a manhã desta terça (05/04) o corpo da criança não havia sido encontrado.

O outro desaparecimento trata-se de um jovem ainda não identificado que segundo populares o mesmo não sabia nada. Ele pulou nas águas do Rio Xapuri. Buscas estão sendo feitas pelo corpo de Bombeiros de Xapuri e Epitaciolândia , ressaltando que nesta manhã uma equipe do Corpo de Bombeiros também se deslocará para o reforço das buscas pelas vítimas desaparecidas desde o fim da tarde desta segunda 04.