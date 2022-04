Do Acre, apenas duas deputadas federais mudaram de sigla com a Janela Partidária

Vista como uma garantia de troca de agremiação política sem perder o mandato por infidelidade, a “Janela Partidária” seguiu o calendário eleitoral no último dia 1° de abril. No Acre, segundo levantamento feito pelo AcreNews apenas duas representantes no Congresso Nacional mudaram de sigla.

A primeira foi a deputada federal, Mara Rocha, que foi eleita pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Flaviano Melo e Jéssica Sales.

A segunda que mudou de partido foi Vanda Milani. Ela foi eleita pelo Partido da Solidariedade (Solidariedade) e com a janela partidária filiada ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Além de ser filiada, Milani também assumiu o comando da sigla no Acre.

Na Câmara dos Deputados ao menos 120 dos 513 deputados federais trocaram de legenda entre 3 de março e 1º de abril. O PL, do presidente Jair Bolsonaro, consolidou-se como a maior bancada da Câmara, com 75 deputados.

No senado federal, nenhum dos três parlamentares acreanos usou do benefício e assim continuam nas suas respectivas agremiações: Márcio Bittar (PSL), Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Gomes (PP).

Por AcreNews