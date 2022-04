Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Acre comemora 32 anos de existência

Fundada em 1990, por meio do Decreto nº 153 de 28 de março, a Diretoria de Saúde (Policlínica) da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou na manhã desta terça-feira, 12, uma solenidade em comemoração aos seus 32 anos de existência. Com a presença de autoridades civis e militares, que foram animadas pelo repertório da Banda de Música da PMAC, os presentes comemoraram as melhorias conquistadas pela unidade ao longo das mais de três décadas.



Diretoria de Saúde de PM completa 32 anos de prestação de serviços ao policial militar. Foto: Douglas Barros

Com mais de 11 mil associados, a unidade conta hoje com uma extensa rede de convênios com empresas de saúde, além da presença de profissionais habilitados nas variadas áreas, como médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros. Atualmente, a unidade está presente em todas as regionais do estado, seja dentro dos batalhões ou nas redes credenciadas.



Autoridades Civis e militares prestigiaram o evento. Foto: Douglas Barros

O comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, destacou as conquistas da unidade, principalmente as atuais, como a construção do laboratório de análises clínicas, que contou com recursos próprios e também com a emenda do deputado federal Alan Rick.

“Fico feliz em poder contribuir com o avanço dessa unidade. Eu lembro o dia que vocês [direção da Policlínica] foram comigo, logo quando eu assumi, falando do laboratório. Foi dito que teria uma economia mensal em torno de R$ 300 mil e me coloquei à disposição para ajudar, pois isso melhora o atendimento ao associado”, destacou o comandante-geral.



Banda de Música da PM foi um show a parte. Foto: Douglas Barros

Com uma emenda de R$ 400 mil destinada para a aquisição de equipamentos para o laboratório de análises clínicas, o deputado federal Alan Rick foi um dos convidados e enalteceu o trabalho da unidade. “Hoje vemos que é uma realidade o prédio onde será instalado o laboratório da Policlínica, que irá atender nossos policiais militares, seus entes queridos e familiares, e o público que é atendido por esta unidade de saúde”, disse o parlamentar.

À frente da direção da Policlínica, o coronel Wagner Stanislau enfatizou o trabalho de cada profissional que passou e contribuiu com a evolução da unidade. “Hoje nós somos um grande sucesso, em detrimento de todo um esforço de uma equipe embrionária lá atrás, que surgiu e sonhou com isso aqui”, destacou o oficial.



O efetivo da Policlínica é formado por militares com habilitações na área da saúde. Foto: Douglas Barrros

Também estiveram presentes no evento, o coronel Flávio Inácio, comandante do Policiamento Especializado (CPE); a tenente-coronel Cleifa Taumartugo, subdiretora de Saúde da PMAC; a major Eliana Maia, diretora do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET); o sargento Kalyl Moraes, presidente da Associação dos Militares do Acre (Ameac); o sargento Jean Messias, presidente da Associação das Praças (APRAPMAC); e demais autoridades civis e militares.

Fonte: Agência do Acre