Dia do Trabalhador terá show do Araketu, atividades culturais e feira da economia solidária em Rio Branco

Várias atividades culturais farão parte da programação para comemorar o Dia do Trabalhador, no próximo domingo (1º), em Rio Branco. Entre as atrações oferecidas estão shows musicais com artistas locais e também da banda Araketu.

As atividades ocorrem na Concha Acústica e a entrada é um 1 quilo de alimento não perecível que devem ser doadas para instituições beneficentes, segundo informou o governo. E vai contar com a presença da Feira da Economia Solidária.

O evento é uma parceria do governo e da a Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) e marca a volta das atividades com presença do público.

Além do entretenimento, o evento também tem como objetivo fomentar a economia que ficou prejudicada com a pandemia de Covid-19.

