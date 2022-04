Dia do Jornalista: combate as fake news é o principal desafio da profissão atualmente

O Dia do Jornalista é comemorado nesta quinta-feira, 07 de Abril. A data homenageia o trabalho dos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas, de maneira imparcial e ética. Seja na rádio, na televisão, na internet ou nos jornais impressos, o jornalista deve sempre trabalhar tendo como base a imparcialidade e fontes de informação confiáveis.

O Dia do Jornalista foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) como uma homenagem a Giovanni Battista Libero Badaró, importante personalidade na luta pelo fim da monarquia portuguesa e Independência do Brasil.

O primeiro jornal brasileiro, que, por sinal, não podia ser produzido aqui (por questões políticas), foi o Correio Braziliense, esse mesmo de nossos dias, ressuscitado juntamente com a inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960: o CB foi criado em 1º de junho de 1808 pelo jornalista português Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, crítico de D. João VI, em Londres. Parou de circular em 1º de dezembro de 1822, com a Independência do Brasil, um dos objetivos do jornal.