“Devo ter dado um cochilada”, relata motorista de aplicativo que levava Rodrigo Mussi

O motorista de aplicativo que dirigia o carro em que Rodrigo Mussi estava na hora do acidente, na madrugada desta quinta-feira, afirmou em entrevista para a TV Globo que o brother estava consciente antes de entrar na ambulância: “Ele saiu nos bombeiros, na maca, estava falando meio enrolado, mas por conta do álcool também não estava com diálogo muito bom”.

Segundo Kaique, ele solicitou que Rodrigo colocasse o cinto de segurança no banco traseiro, mas não sabe precisar se ele colocou: “Na hora da batida eu estava de cinto, sempre eu uso cinto, solicitei para ele colocar o cinto também, porém não tenho que toda hora estar olhando para trás para ver se o cara está de cinto ou não. É a cabeça do cara”.

O motorista também afirmou que cochilou durante o trajeto: “A corrida apareceu para mim no aplicativo, peguei o passageiro e vim trazer para Consolação e só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado um cochilada e infelizmente teve o acidente”.

De acordo com a TV Globo, o estado de saúde de Rodrigo é considerado grave e ele está em sedação profunda após colocar um cateter intracraniano, além de ter feito cirurgia na perna direita. Rodrigo Mussi está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Fonte: Metrópoles