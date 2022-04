Devido ao aumento no fluxo de veículos nas rodovias, PRF realiza Operação Semana Santa no Acre

Como o aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais do Acre durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai realizar a Operação Semana Santa, que começa nesta quinta-feira (14) e segue até o domingo (17).

De acordo com a PRF, o feriado de Páscoa, como ocorre nos demais feriados, registra aumento no fluxo de veículos e também eleva o risco de acidentes, por isso as ações têm como objetivo de preservar a vida. No Acre, as ações devem ocorrer ao longo da BR-364 e 317.

Desta forma, a polícia contará com reforço policial voltado para a redução de acidentes com atividades de prevenção e fiscalização nos locais identificados como mais críticos em risco de acidentes.

Entre as ações a serem desenvolvidas estão a fiscalização de condutas arriscadas de condutores, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular ao volante.

Além disso, também será intensificado o combate a criminalidade com o objetivo de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Orientações para uma viagem segura

Antes de viajar, a PRF orienta que o condutor faça revisão no veículo: calibrar os pneus e a roda sobressalente, verificar o perfeito funcionamento dos itens de segurança e luminosidade, entre outros itens.

Calcular o tempo de rota e respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, realizar ultrapassagem em locais permitidos e quando houver plenas condições de segurança, também são orientações importantes.