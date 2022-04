Detran divulga calendário de leilões 2022

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), divulgou nesta segunda-feira, 11, o calendário de leilões de veículos apreendidos para 2022. Serão realizados 15 certames na capital e interior, de abril a outubro.

Os primeiros veículos disponibilizados para arremate serão os que se encontram recolhidos no depósito da 7ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Senador Guiomard. Os pré-lances podem ser ofertados pelo site da empresa leiloeira (www.saleiloes.com.br) até às 9 horas do dia 13 de abril, data do leilão.

Os bens serão leiloados no estado de conservação em que se encontram. Os pagamentos deverão ser realizados à vista, recolhendo-se o valor do arremate, comissão da empresa leiloeira, e pagamento do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), reduzido pelo governo do Estado para 3,4% do valor da venda.

Já no dia 18, segunda-feira, será realizado o leilão de 74 veículos apreendidos em Sena Madureira, pelo site www.loteleiloes.com.br. A visitação está disponível até o próximo dia 13, quarta-feira, no depósito da 4ª Ciretran de Sena Madureira, localizada na Rua Augusto Vasconcelos, nº 610, Bairro Cidade Nova, das 8 às 13 horas.

As visitas aos veículos só serão possíveis após o cadastramento dos visitantes, mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto. O cadastro dos interessados em participar do leilão estará disponível também no local de visitação, obedecendo-se os horários e datas de encerramento.

Confira o Calendário de Leilões do Detran 2022

Fonte: Agência do Acre