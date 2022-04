Deracre realiza manutenção na estrada AC-10, em Porto Acre

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), executou serviços de manutenção na estrada AC-10, próximo à entrada da cidade de Porto Acre.

Apesar do período de chuva, o órgão tem intensificado os serviços de manutenção em estradas, por meio da operação tapa-buraco.

“É um trabalho que vai melhorar as condições da estrada. Estamos atuando nos pontos críticos e a parceria com a Prefeitura de Porto Acre tem sido importante”, destacou o diretor de Operações, Ronan Lemos.

Os agentes técnicos da autarquia promoveram serviços de recuperação, com retirada e limpeza dos pavimentos quebrados, aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

As equipes do Deracre continuam trabalhando e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.

Fonte: Agência Acre