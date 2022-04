Deputados aprovam reajuste de 5,42% e corrigem tabela de plantões de servidores

Nesta terça 05, os servidores da saúde lotaram o auditório da Assembléia Legislativa, eles vieram acompanhar a sessão plenária que mediante outras matérias debateram o reajuste salarial e a correção da tabela de plantões dos servidores da saúde que por por sua vez o governo errou enviando a tabela que é inferior ao que atualmente é pago.

Jenilson Leite foi bastante aplaudido pela classe ao frizar que ”o governador só erra quando é para baixar os ajustes e quando é hora de falar em aumento sempre erra”, finalizou.

Antônio Pedro recebeu vaias ao elogiar o governador pela inauguração da nova enfermaria do pronto socorro que possui 120 leitos com um investimento de mais de R$ 10 milhões de reais . Mesmo com essas obras a classe da saúde demonstra-se revoltada é o que mostrou os servidores nesta manhã.

A votação do reajuste salarial dos servidores foi aprovada agora em 5.42% e o valor da tabela de plantões repostos aos enfermeiros e profissionais da saúde.