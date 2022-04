Deputada detona Anitta por topo no Spotfy com ‘Envolver’: ‘Me envergonha’

A deputada distrital Júlia Lucy (União Brasil) usou as redes sociais para criticar a cantora Anitta por chegar ao topo do ranking global do Spotfy com o novo álbum. “Ela, como brasileira, somente está reforçando o velho papel que a mulher brasileira sempre ocupou: papel de mulher gostosa, papel de objeto a ser consumido”, disse a parlamentar em um vídeo.

“O fato de ela ser a própria empresária dela, de falar várias línguas, estar ganhando muito dinheiro… palmas, parabéns para ela”, continuou, em tom de ironia.

Em seguida, Lucy demonstrou preocupação com as jovens que têm Anitta como exemplo. “Eu sou uma mulher livre, independente, luto por mulheres, mas não me sinto representada. Na realidade, sinto vergonha. E espero que as meninas não se espelhem no papel da Anitta e se espelhem em mulheres que quebram paradigmas e que fogem desse lugar-comum de objeto”, disse

As críticas também sobraram para o mercado da música, que, na opinião dela, “força uma postura de sexualização da mulher para ficar no topo de sua lista”.

“Não há dúvidas de que Anitta é talentosa, porém esse incentivo à objetificação do corpo das mulheres é algo que me envergonha. Ela ganha o dinheiro dessa forma, mas vamos refletir sobre o que isso representa para nós, brasileiras. Qual é a imagem que se vende lá fora? De que a mulher brasileira é para sexo. Não sinto qualquer orgulho e lamento profundamente que ela hoje seja ícone do feminismo liberal”, provocou a parlamentar.

Reggaeton lançado por Anitta em novembro de 2021, “Envolver” alcançou na sexta-feira (25) o 1º lugar no ranking das mais ouvidas do mundo, segundo a plataforma de música. Às 8h a música acumulava 6,39 milhões de reproduções.

Por Portal Tucumã