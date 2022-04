Delegado-Geral de Polícia Civil recebe representantes da associação dos peritos criminais

Ao final da manhã desta quinta-feira, 28, o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, recebeu, em seu gabinete, visita dos representantes da Associação Acreana do Peritos Oficias (AAPO).

Durante conversa amistosa o Delegado-Geral, José Henrique Maciel, se colocou a disposição Dos peritos no sentido de colaborar com as demandas da categoria.

Oportunidade em que o representante da AAPO, o vice-presidente Charles França, falou pela categoria e deu boas vindas ao novo Delegado-Geral se colocando também à disposição para colaborar visando o fortalecimento da instituição.

Participaram da reunião o Delegado-Geral, José Henrique Maciel, o Delegado-Geral Adjunto, Cleylton Videira, o Vice-Presidente da Associação Acreana dos Peritos Oficiais (AAPO) ALEM DE 12 membros associados.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre