Décimo terceiro: aposentados recebem a partir de segunda

A antecipação do décimo terceiro dos aposentados começa nessa segunda-feira, 25. O INSS estima que a medida colocará R$ 56 bilhões na economia brasileira. Esse é o terceiro ano consecutivo que o Governo Federal para o benefício de forma antecipada. Anteriormente, o pagamento acontecia nos meses de dezembro e janeiro, de forma escalonada.

Agora, os aposentados receberão o décimo terceiro do dia 25 até o dia 7 de maio, de acordo com o dígito final do NIS. Além disso, também há um calendário específico para a segunda parcela, que é destinada a quem recebe acima de um salário mínimo no benefício.

Antecipação do pagamento

O Governo Federal decidiu antecipar, mais uma vez, o décimo terceiro salário dos aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS. O pagamento começará nessa segunda-feira, 25, para quem tem o NIS terminado em 1. Além disso, o governo separou o pagamento em duas parcelas para quem recebe acima de um salário mínimo. Quem recebe mais que isso, terá o valor em duas parcelas.

Além disso, quem recebe valores iguais ou superiores a R$1.903,98 terão o desconto automático do Imposto de Renda. Ainda, para receber o valor o beneficiário não precisa fazer cadastros, inscrições ou compartilhar quaisquer dados com agências de bancos ou com o próprio INSS. Isso porque o décimo terceiro cairá automaticamente na conta bancária do pagamento recorrente. Para consultar os valores, existem três formas: você pode ligar para o 135, pode entrar no site do INSS ou, por último, pode acessar o aplicativo Meu INSS. Lá constarão os valores que você receberá.

Um detalhe importante é ficar atento ao calendário de pagamentos. Isso porque o Governo Federal estipulou datas específicas para o pagamento. A primeira parcela começa a ser paga nesse dia 25. Todos os pagamentos finalizarão até o dia 7 de maio.

O calendário de pagamento do décimo terceiro.

Como de costume, o INSS separa os pagamentos de acordo com o dígito final do NIS. Isso porque há uma quantidade grande de beneficiários e, por isso, a separação serve como uma medida para evitar erros. Por conta disso, não é preciso entrar nos canais do INSS antes da data do seu pagamento. O valor do décimo terceiro é liberado automaticamente.

Para quem tem o NIS terminado em 1, 2 e 3, o valor será pago nos dias 25, 26, e 27 de abril. Para o NIS terminado em 4, 5, 6, 7 e 8, o pagamento será na semana que vem, nos dias 30 e 31 de abril e nos dias 1, 2 e 3 de maio, nessa ordem. Já os NIS finalizados em 9 e 0 recebem o valor nos dias 6 e 7 de maio.

Para quem recebe mais que um salário mínimo, é preciso lembrar do pagamento da segunda parcela. Ele ocorrerá nos dias 1, 2, 3, 6 e 7 de maio, para quem tem o NIS finalizado em 1 ou 6, 2 ou 7, 3 ou 8, 4 ou 9, 5 ou 0, respectivamente.

O INSS informa que não exige seus dados cadastrais nem pessoais para pagar o décimo terceiro. Por isso, qualquer ligação ou contato referente a isso deve ser ignorado pelos beneficiários.

Por Brasil 123