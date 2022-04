DECCOR da Polícia Civil ganha reforço de dois delegados em Rio Branco

O Delegado-Geral da Polícia Civil/Acre designou os Delegados Karlesso Nespoli e Felip Martins, para atuação na Delegacia de Combate à Corrupção (DECCOR), conforme Portarias publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira, 4 de abril de 2022.

De acordo com o Delegado-Geral, desde a implantação da DECCOR em 2018, pelo Governador Gladson Cameli, a gestão da Policia Civil tem buscado proporcionar as melhores condições possíveis para o funcionamento da Unidade.

Recentemente foi realocada para um novo local, equipada com ferramentas tecnológicas e, agora, recebe incremento de recursos humanos.

“Ainda não é o ideal mas, estamos caminhando no sentido de termos uma DECCOR com estrutura suficiente ao enfrentamento dos crimes relacionados à Corrupção, que tantas mazelas trazem à sociedade, tudo em alinhamento e orientação do Governo Estadual”, afirmou Delegado-Geral Josemar Portes.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre