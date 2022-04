De volta ao cargo: Delegado José Henrique reassume a direção da Polícia Civil do Acre

O delegado geral de Polícia Civil do Estado, Josemar Portes, foi exonerado do cargo. A publicação foi feita no diário oficial desta quarta-feira, 13. O ex-diretor José Henrique Maciel foi nomeado pelo governador Gladson Cameli para a função.

José Henrique era o antecessor de Josemar Portes, mas após denúncias de supostos casos de corrupção foi exonerado do cargo. Pouco tempo depois as denúncias foram arquivadas a pedido do Ministério Público do Acre.

O ex-diretor Josemar Portes, segundo informações, estava no interior do estado fazendo visita às delegacias que estão em obras. Com a volta de Henrique ao cargo poderá haver mudanças nos principais cargos das unidades especializadas da Polícia Civil.

Por AcreNews