De psicóloga, empresária e modelo fotográfica a Miss Beleza do Acre 2022

Conheça Andressa Jamylle, a jovem de 34 anos, que ganhou o concurso de Miss Beleza do Acre 2022. A miss, hoje psicóloga, empresária e modelo fotográfica e que tem como suas maiores paixões viajar pelo mundo, cantar e estar com minha família, nem sempre viveu assim.

A acreana conta que nunca teve vida fácil e sempre batalhou para ter suas coisas, tanto que desde os 17 anos começou a trabalhar e com isso pagou sua faculdade. Para nossa reportagem ela disse que chegou até a vender muamba na rua, colchas, lençóis e edredons.

“Muitas pessoas me perguntavam porque eu vendia assim na rua se eu era tão bonita, eu respondia que tudo que buscava era ter minha liberdade financeira e ajudar minha família. As coisas nunca caíram do céu, foi muita batalha pra chegar até aqui, hoje, me sinto vitoriosa, por ter uma família linda, e ainda tive a sorte de ser mãe de duas princesas. Elas [as filhas] são o motivo pelo qual nunca desisti dos meus sonhos, pois já tive momentos da vida que quase desisti dos meus sonhos por achar que não poderia alcançar, mas sempre tive uma força muito grande dentro de mim e um Deus que nunca me abandonou, e que me fez ficar de pé e está aqui”, disse.

Jamylle diz que hoje é miss, mas o sentido de ser miss não é para mostrar e comparar belezas pra ela, e sim, somar agregar valores e inspirar mulheres a serem melhores todos os dias.

“Por ser mãe achei que não era para mim e, muitas vezes, procrastinei, mas após ser aclamada a Miss Beleza do Acre 2022 vi que poderia ir mais além, e que ser mãe não me impede de chegar a lugar algum, pelo contrário, me dá força a alcançar. Confesso que na trajetória existe vários desafios, e que preciso de total dedicação, mas aprendi que em tudo que for fazer tenho que fazer com toda minha força, da melhor forma que puder, e resolvi me dedicar para trazer o título ao acre, e mostrar a força, a garra e a coragem da mulher acreana”, pontua.

A miss carrega consigo uma frase do famoso Walt Disney “Se você pode sonhar, você pode fazer”. “Todos os nossos sonhos podem se realizar, se tivermos a coragem de persegui-los”, diz.

Agora, Jamylle, que diz ter entrado no mundo da moda porque sempre foi apaixonada por moda e como não tinha faculdade nessa área aqui, ela passou a estudar sozinha os livro sobre moda e, aos poucos, foi entrando nesse mundo, mas sempre recebeu convites para desfiles, vai concorrer ao concurso Belezas do Brasil, que acontecerá no dia 21 de julho de 2022, em Natal (RN) .

Além disso, a jovem também já realizou bazar em prol da compra de absorventes. “O bazar foi algo que surgiu ao fazer uma campanha juntamente com o concurso belezas do Brasil, onde fizemos um vídeo com o tema ‘Passe a Diante’. Desde então comecei a pensar de que forma poderia ajudar mulheres que estão passando extrema pobreza menstrual e arrecadar um valor para ajudá-las. Então resolvi fazer o bazar com a finalidade de arrecadar um valor para esse fim.

Quem quiser saber mais e acompanhar a trajetória da miss é só acessar sua página no Instagram: @andressajamyllee