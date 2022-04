De áudio vazado a boletim de ocorrência: entenda a treta de Ivy Moraes

Um escândalo de traição envolvendo a ex-BBB Ivy Moraes e seu ex-marido, Rogério Fernandes, com direito a conta do Twitter da influenciadora invadida por uma suposta mulher traída, de nome Júlia, e que expôs mais um episódio de infidelidade na finada relação, dominou os principais assuntos de entretenimento na Internet neste sábado (9/4).

Entretanto, a polêmica é apenas mais um desdobramento da treta que decorre desde que Ivy deixou o confinamento do BBB, na temporada 2020. De áudio vazado a registro de boletim de ocorrência, a confusão toda parece estar longe de acabar. E para situar você, leitor, a coluna organizou todas as informações, detalhe por detalhe, para você não se perder.

Do BBB20 a mais um começo do fim no casamento de Ivy e Rogério

Assim que deixou o reality da Globo, Ivy namorava Fernando Borges, com quem ela reatou o relacionamento após se divorciar de Rogério. Por outro lado, o divórcio entre ela e o pai de seu filho ainda não tinha acontecido.

No meio disso, Ivy decidiu terminar com Fernando para tentar resgatar seu casamento com o esportista. Desse modo, enquanto faturava com a vitrine que o reality lhe proporcionou, ela ainda estava oficialmente casada no papel com Rogério, que por sua vez se viu no direito de exigir parte nos lucros dela com publicidade.

Como a treta começou?

Após reatar o casamento, poucos meses depois a ex-BBB se viu no meio do primeiro grande escândalo ao descobrir uma traição de Rogério. Em áudios vazados, ela soube que o então marido ofereceu sexo a uma ex-affair em troca de quitar dívidas enquanto ele ainda estava bem com Ivy. Diante da situação, a mineira de 26 anos cancelou a cerimônia de casamento que aconteceria nas semanas seguintes, em Cancún, no México.

A partilha de bens

Em agosto de 2021, Ivy Moraes desabafou no Instagram sobre uma determinada pessoa que, segundo ela, estava arrancando seu dinheiro. Contudo, Ivy não citou nomes, mas se tratava de Rogério agindo para assumir parte do que eles conquistaram juntos. Ivy disse que ele estava querendo ser bancado por ela.

Boletim de cocorrência por furto.

Em março, Ivy Moraes alegou ter sido roubada por Rogério Fernandes, após ele ter retirado um total de R$17.171 de uma conta conjunta que possuíam antes do divórcio. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência na delegacia contra o empresário ao descobrir os saques feitos por Rogério após uma consulta com o banco.

Segundo ela, ele havia retirado R$ 12.500 no dia 11 de março e depois mais R$ 4.671 no dia 17. “A pessoa te rouba, na cara dura, estou falando de roubo, e te chama de ingrata. A gente tem que rir, numa situação dessa tem que pedir a Deus muita sabedoria e muito discernimento”, desabafou.

Rogério expõe traição de Ivy

Em mais uma reviravolta no caso, o ex-jogador de vôlei afirmou que Ivy o traiu. Segundo Rogério, a traição teria ocorrido entre 2018 e 2019, antes do fim do noivado, que aconteceu em 2020. Em áudios obtido pela coluna, a modelo relata que não poderia revelar que havia voltado a namorar Rogério enquanto conhecia este outro homem: “Ele não pode sonhar que eu voltei pro Rogério, vou ter que estar sempre fingindo que eu e o Rogério estamos tentando”, diz a morena, numa das gravações.

Em outro momento, a ex-BBB20 também relata que precisava transar com o homem pois precisava “encerrar o ciclo”. “Agora, se ele vier me procurar, eu acho que vou ter que transar com ele ao menos uma vez”.

Júlia: mulher traída surge e expõe Ivy na web

Como citado logo no início do texto, neste sábado (9/4) Ivy teve seu perfil no Twitter hackeado e sua vida íntima completamente exposta (mais uma vez). Quem assumiu a rede social se identificou como Júlia, mulher do homem com quem Ivy se relacionou às escondidas enquanto ainda estava em um relacionamento com o ex.

Numa sequência de publicações, com direito a áudios (alguns deles já divulgados em primeira mão pela coluna), em que Ivy assume a traição, Júlia ainda vai além e acusa a mineira de 29 anos de destruir sua vida e seu sonho ao se envolver com o rapaz comprometido. “Estou aqui, no seu próprio Twitter pra contar a todos os seus seguidores a minha história. Sim… aquela que você destruiu”, inicia Júlia.

Por Metrópoles