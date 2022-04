Cruzeiro do Sul receberá dois shows nacionais em comemoração ao Dia do Trabalhador

Em comemoração ao Dia do Trabalhador e a retomadas das atividades culturais, o governo do Estado do Acre, estará realizando no dia 01 de maio dois grandes shows em Cruzeiro do Sul (AC), com as bandas Rabo de Vaca e Wanderley Andrade.

O anúncio foi feito pelo diretor da Casa Civil, Romulo Grandidier, durante visita ao Vale do Juruá. “Vai ser uma festa para comemorar o dia do trabalhador, para que ele se sinta homenageado. Tratamos todos com zelo e carinho, queremos que o trabalhador se sinta acolhido e se divirta”.

O local do evento ainda não foi anunciado, pois, ainda está em negociação com a prefeitura. “Ainda não decidimos onde vai ser realizado o evento, se vai ser no centro ou no canal da avenida Mâncio Lima, estamos vendo o melhor local com a prefeitura”, finalizou Romulo.

A Capital acreana irá receber o show do grupo baiano Araketu na Concha Acústica em uma parceria entre a Associação Comercial do Acre (Acisa) e o governo do Estado.

Fonte: Jurua em Tempo