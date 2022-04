CRUELDADE: Ex-marido joga álcool no corpo de mulher e tenta matá-la queimada

Acusado de tentar matar a ex-mulher incendiada, um homem de 26 anos foi preso nesta sexta-feira (29) em uma residência localizada no bairro Caladinho, na região Sul de Porto Velho (RO).

O acusado inconformado com a separação invadiu a residência da ex-mulher de 27 anos.

Com um martelo em mãos, ele começou a causar destruição na residência, quebrando até mesmo a cerâmica do imóvel.

O acusado em poder de um frasco com álcool jogou no corpo da ex-mulher e tentou causar incêndio com um isqueiro.

No entanto, a vítima desesperada saiu correndo para o meio da rua gritando por socorro e não foi carbonizada.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar e o homem foi preso em flagrante.