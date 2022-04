Criminosos do Acre são presos após trocarem tiros com ex-agente de trânsito em Porto Velho

Dois criminosos do estado do Acre foram presos no final da tarde desta quinta-feira (07/04), após trocarem tiros com o ex-agente de trânsito, no beco Açaí, bairro Nova Floresta, zona sul de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, os criminosos que pertencem a uma facção criminosa do estado vizinho, vinheram para Porto Velho para localizar e executar o ex-agente de trânsito, na qual é acusado de atirar e balear uma mulher de 37 anos na última terça-feira (06/04).

Entenda o caso

Um dos criminosos seria irmão da vítima, e ao chegar pegou o veículo modelo Chevrolet Prisma de cor branca da irmã, e saíram em busca do acusado. O ex-agente foi encontrado em uma oficina na rua Açaí, porém, o acusado reconheceu o carro e saiu em perseguição em um veículo Kadet com mais dois comparsas.

Já no beco Açaí houve uma intensa troca de tiros, em seguida, o ex-agente fugiu juntamente dos comparsas. O carro dos dois criminosos foi crivado de balas impedindo a fuga dos acusados, Policiais Civis da Unips ouviram os disparos, e realizou a prisão dos suspeitos.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelos policiais civis, e no local foi preso o marido da mulher baleada, para os policiais o homem disse que não sabia da ação, e que foi chamado pelo cunhado para buscar eles antes da Polícia.

Os três foram encaminhados para o Departamento de Flagrantes, onde foi verificado que um dos acusados possuí um mandado de prisão em aberto pela justiça do Acre.

A ocorrência foi formalizada, e o caso segue sendo apurado.

