Criança indígena que sofreu acidente está em estado grave em Cruzeiro do Sul

No ultimo dia 25 de março, um acidente de transito causado envolvendo um caminhão, deixou uma criança indígena de 11 anos em estado gravíssimo. A criança está entubada no hospital do Juruá e segue na Unidade Intensiva de Tratamento (UTI).

David da Silva Souza sofreu o acidente na BR-364 região da etnia Katukina e segundo informações médicas caso o quadro de saúde da criança não melhore ele deve se transferido para a capital Rio Branco de imediato.

O motorista que não prestou socorro à vítima é natural do município de Guarujá no Amazonas. Mesmo sendo ouvido pelo delegado após fugir do flagrante o motorista não pagou fiança e foi liberado.