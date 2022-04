Criança de 3 anos morre após bancada de pedra do altar de igreja cair

João Victor chegou a dar entrada no hospital, mas já estava morto.

Uma criança de 3 anos morreu após a pedra da bancada do altar de uma igreja cair sobre ela na zona rural de Itanhomi, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, nessa sexta-feira (15). A mãe do pequeno João Victor limpava o templo para a celebração da Paixão de Cristo quando tudo aconteceu.

De acordo com a Polícia Militar, a familiar do garoto relatou que o filho fazia companhia durante os afazeres. Em determinado momento, ele se aproximou do altar e a bancada de pedra caiu em cima dele. Moradores do entorno da igreja ajudaram a mãe a socorrer o menino.

João Victor deu entrada no Hospital Municipal de Itanhomi, no entanto, já estava morto, conforme registrado na ocorrência. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares.

O sepultamento aconteceu neste sábado (16). A perícia da Polícia Civil não precisou realizar os trabalhos de praxe tendo em vista o ocorrido, ainda segundo o registro policial.

Fonte: O Tempo