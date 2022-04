Criança de 1 ano se afoga ao cair dentro de caixa de gordura no DF

Caixa de gordura está instalada na área de serviço; bombeiro mostra diâmetro de entrada.

Um criança de 1 ano se afogou ao cair dentro de uma caixa de gordura na casa onde mora, no Guará, no Distrito Federal, na noite deste domingo (10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino ficou cerca de cinco minutos dentro do equipamento, que está instalado na área de serviço da residência, na QE 38, Conjunto N.

Ao chegar à casa da família, os militares encontraram a criança com dificuldade respiratória. Segundo os bombeiros, a saturação de oxigêncio estava muito baixa, em 71%. Diante disso, foram feitos os primeiros atendimentos no local, e o menino foi levado para o Hospital Regional do Guará.

Para atender a esse acidente, o Corpo de Bombeiros deslocou três viaturas com 13 militares.

