Um corpo, em estado avançado de decomposição, foi encontrado por populares, na manhã desta quarta-feira, 20, boiando no Igarapé Bahia, que faz divisa entre Epitaciolândia e Cobija.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) e o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) foram acionados para fazer a retirada do cadáver do local.

Segundo informações, o corpo, que aparenta está há três dias nas águas, seria de um homem. As causas da morte serão apuradas pelas autoridades.